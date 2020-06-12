Воронин: Додон сотрудничал с Плахотнюком с тех пор, как получил пост в министерстве экономики

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Бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин заявил, что глава государства Игорь Додон и Владимир Плахотнюк «сотрудничают с тех пор, как Додон был назначен в министерство экономики».

В эфире телепередачи лидер коммунистов вспомнил, как Игорь Додон получил партийный билет ПКРМ, сообщает jurnal.md

«Додон вступил в партию с большим трудом. Я предоставил ему билет, но по рекомендации кого-то другого. Додон также самостоятельно выдвигался на должность примара столицы. Он был одним из возможных кандидатов, но на тот момент решение еще не было принято, а он провел совещание и объявил о своем намерении», - рассказал Владимир Воронин.

На вопрос ведущего, сколько денег тратит партия в настоящее время, а также, сколько денег она тратила на свое содержание в прошлом, и если Владимир Плахотнюк когда-либо финансировал ПКРМ, Владимир Воронин ответил:

«Мы сократили все, что можно было сократить. Сегодня у нас больше всего расходов на издание газеты. Урезали все. В прошлом в партии было много членов, и поступали значительные взносы. Плахотнюк никогда не финансировал ПКРМ», - сказал политик.