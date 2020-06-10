Чеботарь: Я считаю, что видео с Додоном и Плахотнюком настоящее

Депутат парламента РМ Владимир Чеботарь прокомментировал ситуацию с видео, на котором запечатлен Додон и Плахотнюк.

Чеботарь заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, что считает видеозапись настоящей.

"Игорь Додон и Партия социалистов, когда ДПМ была у власти, были вашими союзниками или настоящими оппозиционерами", - поинтересовалась ведущая у политика.

"А вы не видели запись, на которой социалистам передают зарплату? Я считаю, что видео настоящее. До сих пор мы не увидели доказательств обратного", - отметил Чеботарь.