Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Молдове зарегистрировали 296 новых случаев COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове. ...
    10
    Жантуан: В Молдове назревает критическая масса думающих людей
    Экс-депутат парламента Стелла Жантуан надеется, что в РМ скоро появится новый политический класс, который сможет сформулировать ...
    43
    Чеботарь: Я считаю, что видео с Додоном и Плахотнюком настоящее
    Депутат парламента РМ Владимир Чеботарь прокомментировал ситуацию с видео, на котором запечатлен Додон и Плахотнюк. ...
    34
    Поя:
    Доктор наук, экс-полпред Республики Беларусь на Украине и в Молдове, бывший политический советник СНГ Валерий Поя считает, ...
    23
    Чуря Слусарю: Посыпать голову пеплом сейчас неуместно
    Политолог Корнелиу Чуря считает, что президент Додон вел борьбу с Плахотнюком, в результате определенных действий Плахотнюк ...
    47
    Додон о свержении олигархического режима: Я рисковал жизнью
    Президент Игорь Додон считает, что «свержение олигархического режима было стратегически правильным решением для ...
    116
    Майя Санду: Народ Молдовы изгнал Плахотнюка из власти
    Лидер ПДС, бывшая глава правительства Майя Санду, обратилась с посланием в годовщину событий, которые 8 июня 2019 года привели ...
    103
    Киронда о ремонте проспекта Штефана чел Маре: Должны быть уголовные дела
    Компания, которая провела экспертизу качества работ по укладке асфальта на проспекте Штефана чел Маре, представила доклад ...
    153
    Тулбуре: Я не верю в фундаментальные перемены до президентских выборов
    При таком дефиците бюджета 20 млрд очень сложно будет правительству Кику или новому составу, решать массу проблем в стране, ...
    247
    Кульминский: Я услышал в заявлениях премьера много положительных идей
    Владислав Кульминский, эксперт Института стратегических инициатив IPIS, прокомментировал слова премьер-министра Иона ...
    251

    • Чеботарь: Я считаю, что видео с Додоном и Плахотнюком настоящее

    10.06.2020 23:10 TVC21 Новости - Политика

    Депутат парламента РМ Владимир Чеботарь прокомментировал ситуацию с видео, на котором запечатлен Додон и Плахотнюк.

    Чеботарь заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской, что считает видеозапись настоящей.

    "Игорь Додон и Партия социалистов, когда ДПМ была у власти, были вашими союзниками или настоящими оппозиционерами", - поинтересовалась ведущая у политика.

    "А вы не видели запись, на которой социалистам передают зарплату? Я считаю, что видео настоящее. До сих пор мы не увидели доказательств обратного", - отметил Чеботарь.

     

     

     