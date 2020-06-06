Нэстасе: Будущее страны для меня важнее личного рейтинга

Председатель платформы DA Андрей Нэстасе утверждает, что для него намного важнее будущее страны, чем собственный рейтинг.

Об этом Нэстасе заявил в программе «Главное» на TVC-21, пишет point.md.

"Для меня не так важна карьера и рейтинг, я думал об этой стране. Я думал, что больше так не должно происходить. Я - полноценный человек. И тогда, и сейчас, и завтра, и послезавтра, и всегда я буду так думать. Меня не изменить, я такой, как есть. Я не буду делать все для того, чтобы стать президентом, я все равно буду людям говорить правду", - отметил Нэстасе.