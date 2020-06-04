Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Слусарь: Мы видим только одну формулу - это антикризисное правительство

    04.06.2020 01:03 TVC21 Новости - Политика

    Не так давно прозвучало заявление о том, что платформа DA сможет сформировать правительство. Ситуацию прокомментировал вице-спикер парламента Республики Молдова Александр Слусарь.

    Слусарь ответил в передаче «Главное»  на вопрос ведущей о том, как может платформа DA сформировать правительство. Ведущая отметила, что если платформу DA поддержит PAS, то это будет еще 15 депутатов, пишет point.md. 

    "Вы говорите, что не будете создавать коалицию с ProMoldova и Шором. Каким образом можно сформировать правительство?" - поинтересовалась у вице-спикера ведущая.

    "Наша позиция не меняется, мы четко сказали, что досрочные парламентские выборы провести нельзя. Игры с одновременными или досрочными выборами, парламентскими или президентскими - это неверно с юридической точки зрения и безответственно перед страной. Мы находимся в трех кризисах: пандемическом, социально-экономическом и климатическом. Если мы попали в такую тяжелую и неприятную ситуацию, мы видим только одну формулу - это антикризисное правительство, проевропейское, антиолигархическое. Платформа DA в этих условиях готова брать на себя ответственность. Давайте взглянем на альтернативу. Это бесконечные разборки. Мы видим, что Плахотнюк, Шор и Додон вошли в фазу, когда в стране начнутся 90-е. Мы не хотим смотреть, как в стране начнут отстреливать друг друга", - отметил Слусарь.

     