Слусарь: Мы видим только одну формулу - это антикризисное правительство

Не так давно прозвучало заявление о том, что платформа DA сможет сформировать правительство. Ситуацию прокомментировал вице-спикер парламента Республики Молдова Александр Слусарь.

Слусарь ответил в передаче «Главное» на вопрос ведущей о том, как может платформа DA сформировать правительство. Ведущая отметила, что если платформу DA поддержит PAS, то это будет еще 15 депутатов, пишет point.md.

"Вы говорите, что не будете создавать коалицию с ProMoldova и Шором. Каким образом можно сформировать правительство?" - поинтересовалась у вице-спикера ведущая.

"Наша позиция не меняется, мы четко сказали, что досрочные парламентские выборы провести нельзя. Игры с одновременными или досрочными выборами, парламентскими или президентскими - это неверно с юридической точки зрения и безответственно перед страной. Мы находимся в трех кризисах: пандемическом, социально-экономическом и климатическом. Если мы попали в такую тяжелую и неприятную ситуацию, мы видим только одну формулу - это антикризисное правительство, проевропейское, антиолигархическое. Платформа DA в этих условиях готова брать на себя ответственность. Давайте взглянем на альтернативу. Это бесконечные разборки. Мы видим, что Плахотнюк, Шор и Додон вошли в фазу, когда в стране начнутся 90-е. Мы не хотим смотреть, как в стране начнут отстреливать друг друга", - отметил Слусарь.