Санду: Диалог с ПСРМ исключен, единственное решение – досрочные выборы

Лидер ПДС Майя Санду заявила, что исключает ведение каких-либо переговоров с социалистами, а единственным решением кризиса является проведение досрочных выборов.

«На данный момент я полностью исключаю любые обсуждения с ПСРМ и Игорем Додоном. У нас уже был этот опыт. Мы увидели, какими они могут быть партнерами», - сказала лидер ПДС, сообщает agora.md

Отвечая на вопрос, будет ли такой диалог возможен с депутатами от партии «Шор» или группы Pro Moldova, Майя Санду сказала, что единственным хорошим решением будут парламентские выборы.

«Мы считаем, что единственным верным решением для граждан являются досрочные выборы. Поскольку у нас 15 депутатов, в платформе DA 12 депутатов, то с 27 голосами мы не сможем ничего изменить», - добавила Санду.

Напомним, что ранее представители ПДС предложили, чтобы глава государства подал в отставку, а парламентские и президентские выборы можно было провести в один день.

«Мы предложили конституционное решение для очистки парламента. Если Игорь Додон не подаст в отставку, ему придется ответить перед гражданами», - отметила Майя Санду.

В связи с этим депутат ПДС Сергей Литвиненко обратил Конституционный суд, чтобы узнать, можно ли провести досрочные парламентские выборы одновременно с досрочными президентскими выборами, если глава государства Игорь Додон подаст в отставку.

В ответ на это глава государства заявил, что не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий.