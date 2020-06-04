Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Правительство начнет переговоры с CEB по кредиту в 70 млн евро
    Правительство и Банк развития Совета Европы (CEB) обсудят кредит в размере 70 млн. евро. Первый компонент относится к сектору ...
    7
    Михэеш: Многое зависит от политической зрелости Додона и Санду
    Политолог Роман Михэеш отметил, что сейчас Молдова находится в политическом кризисе, а платформа DA хочет любым способом ...
    8
    Чобану: Танцуют все, но пока не совсем понятно, кто, с кем и куда пойдет
    Политолог Виктор Чобану прокомментировал заявления оппозиции о необходимости отставки правительства Кику и рассказал ...
    17
    Слусарь: Мы видим только одну формулу - это антикризисное правительство
    Не так давно прозвучало заявление о том, что платформа DA сможет сформировать правительство. Ситуацию прокомментировал ...
    17
    Санду: Диалог с ПСРМ исключен, единственное решение – досрочные выборы
    Лидер ПДС Майя Санду заявила, что исключает ведение каких-либо переговоров с социалистами, а единственным решением кризиса ...
    28
    Канду: Pro Moldova обсуждает с PAS и DA назначение нового правительства
    Парламентская группа Pro Moldova ведет переговоры с ПДС и платформой DA относительно приоритетов, которые должно установить ...
    32
    Глигор о видео с Платоном в прокуратуре: Это стиль Плахотнюка
    Эксперт в области публичных политик  Штефан Глигор отметил, что не в первый раз НЦКБ, прокуратура коррупции сливали ...
    42
    Подписи собрали. Оппозиция требует срочного созыва Постоянного бюро Парламента
    Представители партии «Достоинство и правда», члены Постоянного бюро парламента Александру Слусарь и Мария Чобану ...
    88
    Санду: Платон присылал нам материалы, чтобы доказать непричастность к краже века
    Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду утверждает, что бизнесмен Вячеслав Платон направил ей материалы, ...
    121
    Глигор: В основе споров вокруг закона о НПО лежит политический подтекст
    В основе споров о принятии законопроекта о неправительственных организациях лежит политический подтекст. В этом уверен ...
    172

    • Санду: Диалог с ПСРМ исключен, единственное решение – досрочные выборы

    04.06.2020 01:00 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПДС Майя Санду заявила, что исключает ведение каких-либо переговоров с социалистами, а единственным решением кризиса является проведение досрочных выборов.

    «На данный момент я полностью исключаю любые обсуждения с ПСРМ и Игорем Додоном. У нас уже был этот опыт. Мы увидели, какими они могут быть партнерами», - сказала лидер ПДС, сообщает agora.md

    Отвечая на вопрос, будет ли такой диалог возможен с депутатами от партии «Шор» или группы Pro Moldova, Майя Санду сказала, что единственным хорошим решением будут парламентские выборы.

    «Мы считаем, что единственным верным решением для граждан являются досрочные выборы. Поскольку у нас 15 депутатов, в платформе DA 12 депутатов, то с 27 голосами мы не сможем ничего изменить», - добавила Санду.

    Напомним, что ранее представители ПДС предложили, чтобы глава государства подал в отставку, а парламентские и президентские выборы можно было провести в один день.

    «Мы предложили конституционное решение для очистки парламента. Если Игорь Додон не подаст в отставку, ему придется ответить перед гражданами», - отметила Майя Санду.

    В связи с этим депутат ПДС Сергей Литвиненко обратил Конституционный суд, чтобы узнать, можно ли провести досрочные парламентские выборы одновременно с досрочными президентскими выборами, если глава государства Игорь Додон подаст в отставку.

    В ответ на это глава государства заявил, что не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий.

     