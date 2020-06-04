Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Pro Moldova обсуждает с PAS и DA назначение нового правительства

    04.06.2020 00:58 TVC21 Новости - Политика

    Парламентская группа Pro Moldova ведет переговоры с ПДС и платформой DA относительно приоритетов, которые должно установить новое правительство.

    Об этом заявил Андриан Канду, сказав, что готов проголосовать за кандидатуру Андрея Нэстасе на посту премьер-министра, сообщает deschide.md

     «Если мы уволим это некомпетентное правительство, мы должны быть готовы к назначению другого кабмина. Что это будет за правительство, каков будет его профиль, кто будет премьер-министром, кто будет министрами? Это тоже не так важно. Мы будем открыты и гибки для любого варианта. Я слышал, что Андрей Нэстасе хочет быть премьер-министром. Нет проблем, мы проголосуем за него. Важно, что представляет собой правительственная команда, что будет делать это правительство. Нам нужно обсудить антикризисный план. Мы также собираемся внести изменения в законодательство, в Аудиовизуальный кодекс, Избирательный кодекс. Голосование в диаспоре может занять два дня. Есть много вещей, которые надо сделать», - сказал Канду.

    В то же время он уточнил, что группа ведет диалог с представителями партии «Действие и солидарность»,  а также с платформой «Достоинство и правда». Но, по словам лидера Pro Moldova, они ведут переговоры не о министерствах, а о приоритетах, которые они намерены установить в нескольких сферах.

    «Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, я имею в виду ПДС и платформу DA. Мы ведем переговоры не о министерствах, а о принципах, приоритетах в медицине, экономике, юстиции. В зависимости от этих приоритетов будет назначен премьер-министр. Как я уже сказал, мы гибки и не претендуем на должность премьер-министра или на министерские портфели», пояснил Канду.

     