Канду: Pro Moldova обсуждает с PAS и DA назначение нового правительства

Парламентская группа Pro Moldova ведет переговоры с ПДС и платформой DA относительно приоритетов, которые должно установить новое правительство.

Об этом заявил Андриан Канду, сказав, что готов проголосовать за кандидатуру Андрея Нэстасе на посту премьер-министра, сообщает deschide.md

«Если мы уволим это некомпетентное правительство, мы должны быть готовы к назначению другого кабмина. Что это будет за правительство, каков будет его профиль, кто будет премьер-министром, кто будет министрами? Это тоже не так важно. Мы будем открыты и гибки для любого варианта. Я слышал, что Андрей Нэстасе хочет быть премьер-министром. Нет проблем, мы проголосуем за него. Важно, что представляет собой правительственная команда, что будет делать это правительство. Нам нужно обсудить антикризисный план. Мы также собираемся внести изменения в законодательство, в Аудиовизуальный кодекс, Избирательный кодекс. Голосование в диаспоре может занять два дня. Есть много вещей, которые надо сделать», - сказал Канду.

В то же время он уточнил, что группа ведет диалог с представителями партии «Действие и солидарность», а также с платформой «Достоинство и правда». Но, по словам лидера Pro Moldova, они ведут переговоры не о министерствах, а о приоритетах, которые они намерены установить в нескольких сферах.

«Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, я имею в виду ПДС и платформу DA. Мы ведем переговоры не о министерствах, а о принципах, приоритетах в медицине, экономике, юстиции. В зависимости от этих приоритетов будет назначен премьер-министр. Как я уже сказал, мы гибки и не претендуем на должность премьер-министра или на министерские портфели», пояснил Канду.