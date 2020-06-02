Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чеботарь: Молдова нуждается в российском кредите

    02.06.2020 15:34 TVC21 Новости - Политика

    Депутат парламентской группы Pro Moldоva Владимир Чеботарь считает, что Молдова "нуждается в российском кредите" и власти РМ "должны предпринять все необходимое, чтобы не дискредитировать отношения с РФ".

    "В этой ситуации власти должны предпринять все необходимое, чтобы вновь не дискредитировать отношения и чтобы не повторилась история, когда власть пытается переложить ответственность за свои недочеты на других. Во-первых, переговоры о кредите должны вестись транспарентно, к ним необходимо привлечь как можно большее число участников, в том числе представителей всех парламентских партий. А полученные средства должны быть использованы на борьбу с распространением коронавируса, на стимулирование экономики и подготовку к возможной второй атаке коронавируса", - считает депутат, передает infotag.md

    Он подчеркнул, что "кредит ни в коем случае не должен быть использован в избирательных целях".

    "Кредитное соглашение не должно использоваться в качестве инструмента для продвижения других, скрытых, частных интересов, а также не должно создавать других рисков для национального бюджета, национального суверенитета, граждан. Поскольку первая попытка получить кредит уже была дискредитирована, распределение и использование займа должно осуществляться наиболее прозрачным образом", - сказал депутат.

    Чеботарь отметил, что действия, которые будут отклоняться от перечисленных условий, "дискредитируют не только кредит, но и отношения Молдовы и России".

    "Москве следует понимать, что граждане Молдовы - не против этого кредита или хороших отношений с РФ, но они против продвижения сомнительных интересов в Кишиневе", - считает политик.

    Ранее группа Pro Moldova, а также Партия действия и солидарности и "Платформа DA" оспорили в Конституционном суде Соглашение о предоставлении Россией Молдове кредита на 200 млн. евро. Суд 7 мая признал нарушение процедуры ведения переговоров, а само Соглашение признал противоречащим законодательству РМ.

     