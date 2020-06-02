Санду: Мы готовы обсудить кандидатуру на пост премьера, выдвинутую платформой DA

Партия «Действие и солидарность» могла бы поддержать кандидата от платформы DA на пост премьер-министра Республики Молдова.

Об этом в интервью заявила лидер ПДС Майя Санду, сообщает cotidianul.md

Однако, по ее словам, главная проблема заключается в отсутствии голосов, с помощью которых можно было бы назначить новое правительство.

Бывшая глава кабмина заявила, что этот вопрос обсуждался на недавней встрече с представителями платформы DA.

«Мы обсудили их предложение, вотум недоверия, который они подготовили для отставки правительства. Выдвижение вотума - это одно, но мы также должны подумать о том, что последует за этим и как нам утвердить эффективное правительство», - сказала политик, отметив, что правительство может возглавить как представитель платформы DA, так и представитель ПДС.

«Большая проблема - это голоса. Нет 51 голоса и политической поддержки для этого нового правительства. Мы открыты для предложений платформы DA. Но пока у нас нет голосов, это искусственные дискуссии», - добавила председатель ПДС.

Отметим, что для отставки правительства необходимо голосование 51 депутата. Такое же количество голосов парламентариев необходимо для утверждения нового кабмина.

В нынешних условиях парламентское большинство принадлежит ПСРМ и ДПМ, которые в марте подписали коалиционное соглашение. Обе партии имеют 52 депутата вместе. В то же время независимый депутат Александру Олейник часто голосует вместе с парламентским большинством ПСРМ-ДПМ.

Напомним, что несколько недель назад лидер парламентской группы ProMoldova Андриан Канду заявил, что не видит проблемы в поддержке кандидата на пост премьер-министра от платформы DA.

Ранее лидер платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что возглавляемая им партия готова взять на себя руководство правительством.