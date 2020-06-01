Слусарь: Безработные и фермеры могут пойти на Кишинев

Надоели эти игры с одновременными президентскими и досрочными парламентскими выборами, юридически неверно. И безответственно для страны. Потому что мы в трех кризисах – пандемическом, социально-экономическом и климатическом. Надо из них выходить. А потом - досрочные выборы.

Об этом заявил в передаче «Главное» с Ниной Димогло вице-спикер парламент РМ, вице-председатель ППДП Александр Слусарь, передает enews.md

"Вы настаиваете на том, что Платформа ДА сможет сформировать новое правительство. У вас 11 депутатов, если Санду поддержит - еще 15. Вы говорите, что без Канду и Шора. Арифметика не сходится. Каким образом вы видите эту ситуацию?", - спросила ведущая программы.

«Раз мы попали в такую неприятную ситуацию, тяжелую, парламент разлагается, мы видим только одну формулу. Антикризисное, проевропейское правительство, антиолигархическое. И Платформа в этих условиях готова взять на себя ответственность. Это будет альтернатива бесконечным разборкам. Мы видим, что Додон, Плахотнюк и Шор вошли в фазу, как в 90-е. Я думаю, что это многим депутатам это нравится. Мы можем увидеть, как друг друга будут отстреливать», - отметил вице-спикер парламента.

Слусарь считает, что, если есть хоть грамм ответственности перед страной, нужно в этих условиях формировать правительство.

«Платформа четко заявила. Нас нельзя заподозрить в симпатиях к Плахотнюку, мы всегда будем оппонентами Додона. Обещаем, что разборки прекратятся, никакой реставрации режима Плахтнюка не будет. И мы создаем новый кабмин. Не обязательно только от нашей партии, но премьер-министр наш. Вытащим страну из кризиса. А будущей весной - досрочные выборы», - отметил Слусарь.

"Вы сказали, что с партией социалистов не готовы ничего обсуждать. Остаются демократы?", - спросила ведущая программы.

«Нужны депутаты, которым надоел этот беспредел, которые боятся, что страна скатится в пропасть. Протесты, которые сейчас начались, это только цветочки. Через пару месяцев, осенью, боюсь, что и раньше, толпы безработных и фермеров пойдут на Кишинев», - отметил вице-спикер парламента.

Слусарь твердо убежден, что оставлять это правительство безответственно, оно не справляется с ситуацией, а досрочные выборы провести нельзя.

«Нужно назначить только на наших условиях. Мы лучшая гарантия того, что страна не скатится к полному олигархическому беспределу. Есть 51 депутат, которые готовы нас поддержать, без вариантов, без соглашений, только программа правительства, мы готовы ее обсуждать», - отметил политик.

Слусарь думает, что, если не согласны, вся страна и дальше будет наблюдать за этими разборками.