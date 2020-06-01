Односталко: Водители скорой помощи подрабатывают таксистами

Депутат от ПСРМ Владимир Односталко в передаче «Главное» с Ниной Димогло заявил, что оппозиция распространяет ложные факты о том, что наши медики недостаточно защищены, а Минздрав скрывает реальную статистику.

«Хочу напомнить, что в Комиссии Минздрава, которая управляет ситуацией, находится руководитель офиса ВОЗ. Он имеет доступ к любым медучреждениям и ко всем данным в стране. Если этому не верит оппозиция, это их дело. Кризис морали и этики затронул, к сожалению, многих политиков, они просто грубо врут», - сказал депутат, передает enews.md

Односталко обратил внимание на то, что защита медиков - это не только маски, комбинезоны и защитный экран. Это, в первую очередь, соблюдение всех протоколов ВОЗ и внутренних протоколов страны.

«Все обеспечены всем необходимым. Врачи, медсестры, санитары и водители скорой помощи. Но стало известно, что есть такая ситуация, когда водители скорой подрабатывают таксистами. У меня есть конкретные примеры. Эти факты не в Кишиневе, но может и здесь есть», - отметил он.

Депутат напомнил, что есть пункты скорой помощи, где все питаются, общаются. Туда все приходят из дома. Хотя для них организованы гостиничные комплексы, целые отделения освобождены.

«Стране очень много помогают. Вся гуманитарная помощь сразу распределяется. На одном из телеканалов на днях некоторые из бывших министров заявляли, что польская помощь не дошла ни до одной больницы. Это неправда. Все поступило еще 19 мая», - сказал Односталко.

Он признал, что вначале этого пути, конечно, были сбои.