Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Число жертв коронавируса возросло до 298 человек
    В Министерстве здравоохранения сообщили о смерти еще 3 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким ...
    21
    Сырбу об отставке правительства: Пока не хватает голосов, но думаю, будут
    После карантина в стране объявлены послабления, но гроза не миновала, возникают новые очаги заболеваний. А политики не ...
    10
    Дело о незаконном пересечении границы Шором до сих пор расследуется
    Прошлым летом прокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной ...
    25
    Демидецкий о достижениях Додона: освободил страну и независимый прокурор
    Одна из главных заслуг Игоря Додона, он переиграл Плахотнюка, и от него избавились. У страны появилась возможность вернуться ...
    34
    Слусарь: Безработные и фермеры могут пойти на Кишинев
    Надоели эти игры с одновременными президентскими и досрочными парламентскими выборами, юридически неверно. И безответственно ...
    29
    Односталко: Водители скорой помощи подрабатывают таксистами
    Депутат от ПСРМ Владимир Односталко в передаче «Главное» с Ниной Димогло  заявил, что оппозиция распространяет ...
    44
    Усатый заявил, что за ним следят
    Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый опубликовал на своей странице видео, на котором, по его словам, запечатлен момент ...
    93
    Правительство договорилось о займе с МБРР на €92 миллиона для энергетического проекта
    Правительство договорилось со Всемирным банком о новом проекте внешней помощи для повышения эффективности системы ...
    54
    Слусарь: Платформа DA сможет сформировать правительство без Шора и Канду
    Создание нового правящего большинства в парламенте еще на повестке дня. Правительство Кику пока устояло, но его оппоненты ...
    201
    Кику о вотуме недоверия: Оппозиция сначала говорит, потом думает
    Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику отметил, что идеи о необходимости скинуть правительство звучали 14 ноября, ...
    130

    • Односталко: Водители скорой помощи подрабатывают таксистами

    01.06.2020 14:32 TVC21 Новости - Политика

    Депутат от ПСРМ Владимир Односталко в передаче «Главное» с Ниной Димогло  заявил, что оппозиция распространяет ложные факты о том, что наши медики недостаточно защищены, а Минздрав скрывает реальную статистику.

    «Хочу напомнить, что в Комиссии Минздрава, которая управляет ситуацией, находится руководитель офиса ВОЗ. Он имеет доступ к любым медучреждениям и ко всем данным в стране. Если этому не верит оппозиция, это их дело. Кризис морали и этики затронул, к сожалению, многих политиков, они просто грубо врут», - сказал депутат, передает enews.md

    Односталко обратил внимание на то, что защита медиков - это не только маски, комбинезоны и защитный экран. Это, в первую очередь, соблюдение всех протоколов ВОЗ и внутренних протоколов страны.

    «Все обеспечены всем необходимым. Врачи, медсестры, санитары и водители скорой помощи. Но стало известно, что есть такая ситуация, когда водители скорой подрабатывают таксистами. У меня есть конкретные примеры. Эти факты не в Кишиневе, но может и здесь есть», - отметил он.

    Депутат напомнил, что есть пункты скорой помощи, где все питаются, общаются. Туда все приходят из дома. Хотя для них организованы гостиничные комплексы, целые отделения освобождены.

    «Стране очень много помогают. Вся гуманитарная помощь сразу распределяется. На одном из телеканалов на днях некоторые из бывших министров заявляли, что польская помощь не дошла ни до одной больницы. Это неправда. Все поступило еще 19 мая», - сказал Односталко.

    Он признал, что вначале этого пути, конечно, были сбои.

     

       