Слусарь: Платформа DA сможет сформировать правительство без Шора и Канду

Создание нового правящего большинства в парламенте еще на повестке дня. Правительство Кику пока устояло, но его оппоненты готовы к новым противостояниям.

Ситуацию прокомментировал Александр Слусарь, вице-спикер парламента РМ, вице-председатель партии «Платформа Достоинство и Правда», - передает enews.md

«Мы уже объявили свое главное условие. Предлагаем правительство Платформы DA, у нас разработана программа. И если оно будет проголосовано, сразу начинаем формировать работоспособный кабинет. Альянс с Канду-Шор абсолютно невозможен, и мы никогда этот вариант даже не обсуждали», - отметил Слусарь.

- Хватит вам достойных кандидатур на министерские кресла?

"Конечно. Это будут не только члены нашей партии. Мы пригласим профессионалов из разных структур, из НПО. Есть не коррумпированные силы, грамотные, образованные, с большим опытом работы». Но без Шора и Канду, только так мы видим конструкцию новой власти. Другого пути нет", - заявил политик.

Слусарь уверенно утверждает, что в его партии нет одиозных персон.

"Мы гарантируем, что и в новом правительстве не будет олигархов, мы от них никогда не будем зависеть. А то, как сегодня действует Игорь Додон, ненормально. Мы готовы взять ответственность на себя, чтобы спасти страну", - отметил Слусарь.

- А какие есть шансы, что найдете поддержку в парламенте, ведь нужны 52 голоса?

«Мы предложили, а что будет, посмотрим. Майя Санду заявила, что они открыты к дискуссиям. Думаю, мы сумеем убедить коллег, что способны к разумным действиям», - надеется политик.