Кику о вотуме недоверия: Оппозиция сначала говорит, потом думает

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику отметил, что идеи о необходимости скинуть правительство звучали 14 ноября, в день назначения правительства.

Об этом премьер заявил в выпуске программы "Главное" с Лилией Бураковской, пишет point.

"Нападки на это правительство начались еще тогда, когда мы не были назначены. Они не прекращались и будут продолжаться. Именно в последние три недели не было этих инициатив. Они были до начала мая. Говорили, что сразу после чрезвычайной ситуации мы снимем правительство, придем и покажем, как надо управлять страной. Люди после того, как говорят, потом еще думают: "А что мы будем делать, сумеем ли мы назначить новое правительство?". Это непросто, учитывая, как они управляли летом прошлого года, когда не было эпидемии, всё было нормально. Кроме сказок про бюджетную дыру там вообще ничего не было. Люди сейчас подумали: "А разумно ли нам, с политической точки зрения, свергать это ненавистное правительство. Прийти и до президентских выборов и скомпрометировать себя окончательно". Они подумали, что им это не выгодно. За последние недели я не слышал ни от кого серьезных заявлений по вотуму недоверия", - отметил Кику.