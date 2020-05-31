Чеботарь о Кику: Надеюсь, заявление о реформах - это его внутренние убеждения

Бывший демократ Владимир Чеботарь отметил, что он поддерживает заявление премьер-министра Иона Кику о необходимости проведения реформ.

Об этом депутат парламентской группы Pro Moldova заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

Напомним, что Ион Кику заявил о необходимости административно-территориальной реформы, подобной той, которая была до 2003 года, когда в стране были уезды. Еще одно из предложений премьера касается «революции в судебной системе и верховенства закона».

"Я разделяю и полностью поддерживаю это мнение. Это хорошее мнение, если это его (прим. ред. Кику) мнение. Это именно то, что нам всем предстоит делать. Я надеюсь, что господин Кику написал этот пост, исходя из своего внутреннего убеждения, а не по той причине, что он готовит какой-то проект на правом фланге и попытается стать каким-то игроком на президентских выборах, чтобы снять проценты от правого сектора", - подчеркнул Чеботарь.