Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чеботарь о Кику: Надеюсь, заявление о реформах - это его внутренние убеждения

    31.05.2020 13:21 TVC21 Новости - Политика

    Бывший демократ Владимир Чеботарь отметил, что он поддерживает заявление премьер-министра Иона Кику о необходимости проведения реформ.

    Об этом депутат парламентской группы Pro Moldova заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    Напомним, что Ион Кику заявил о необходимости административно-территориальной реформы, подобной той, которая была до 2003 года, когда в стране были уезды. Еще одно из предложений премьера касается «революции в судебной системе и верховенства закона».

    "Я разделяю и полностью поддерживаю это мнение. Это хорошее мнение, если это его (прим. ред. Кику) мнение. Это именно то, что нам всем предстоит делать. Я надеюсь, что господин Кику написал этот пост, исходя из своего внутреннего убеждения, а не по той причине, что он готовит какой-то проект на правом фланге и попытается стать каким-то игроком на президентских выборах, чтобы снять проценты от правого сектора", - подчеркнул Чеботарь.

     

     

       