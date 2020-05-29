Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Прокуратура отказала Санду: "дело о российском кредите" заводить не будут

    29.05.2020 00:23 TVC21 Новости - Политика

    Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против тех, кто одобрил соглашение между правительствами России и Молдовы о предоставлении кредита. В конце марта с таким требованием в прокуратуру обратилась лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.

    Как отметили в прокуратуре 28 мая, в том, как заключали соглашение, не нашли состава преступления, сообщает newsmaker.md.

    «Антикоррупционная прокуратура изучила обращение главы PAS Майи Санду. (…) В ходе предварительного расследования не обнаружено состава преступления, из-за чего было решено не возбуждать уголовное дело», — говорится в сообщении прокуратуры.

    Напомним, что месяц назад PAS обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное расследование против тех, кто подготовил и одобрил соглашение между правительствами России и Молдовы о предоставлении кредита. Майя Санду уточнила, что имеет в виду, в частности, министра финансов Сергея Пушкуца, посла Молдовы в России Андрея Негуцэ и других высокопоставленных чиновников, участвовавших в обсуждении условий кредита и подписавших договор.

    Следует отметить, что Конституционный суд 7 мая признал неконституционным соглашение о российском кредите на €200 млн.

     

       