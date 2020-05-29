Прокуратура отказала Санду:

Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против тех, кто одобрил соглашение между правительствами России и Молдовы о предоставлении кредита. В конце марта с таким требованием в прокуратуру обратилась лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.

Как отметили в прокуратуре 28 мая, в том, как заключали соглашение, не нашли состава преступления, сообщает newsmaker.md.

«Антикоррупционная прокуратура изучила обращение главы PAS Майи Санду. (…) В ходе предварительного расследования не обнаружено состава преступления, из-за чего было решено не возбуждать уголовное дело», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что месяц назад PAS обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное расследование против тех, кто подготовил и одобрил соглашение между правительствами России и Молдовы о предоставлении кредита. Майя Санду уточнила, что имеет в виду, в частности, министра финансов Сергея Пушкуца, посла Молдовы в России Андрея Негуцэ и других высокопоставленных чиновников, участвовавших в обсуждении условий кредита и подписавших договор.

Следует отметить, что Конституционный суд 7 мая признал неконституционным соглашение о российском кредите на €200 млн.