Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Жиздан о ПДС и ППДП: Они ведут тайные игры с ворами миллиарда

    28.05.2020 14:22 TVC21 Новости - Политика

    Депутат ДПМ Александр Жиздан обеспокоен той легкостью, с которой депутаты ПДС и Платформы DA создают сомнительные комбинации с теми, кто замешан в краже миллиарда из банков.

    В интервью порталу popor.md Жиздан прямо указал на группу Pro Moldova и партию «Шор», передает noi.md

    «Никогда не пойму тех, кто оказался в парламенте, крича "В тюрьму воров миллиарда", а теперь играющих с ними в тайные игры. Чего стоят их заявления и обещания избирателям?!», – задался вопросом Жиздан.

    Демократ считает, что разрушение нынешней правящей коалиции приведет к политическому кризису в стране.

    "Это было бы плохим сценарием для страны. Если эпидемиологическая ситуация совсем не простая, а экономический кризис усугубляется, то добавив и политический кризис, мы можем оказаться в очень сложном положении. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильное управление, тем более что осенью нам предстоят президентские выборы", - сказал депутат-демократ.

     

       