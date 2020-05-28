Жиздан о ПДС и ППДП: Они ведут тайные игры с ворами миллиарда

Депутат ДПМ Александр Жиздан обеспокоен той легкостью, с которой депутаты ПДС и Платформы DA создают сомнительные комбинации с теми, кто замешан в краже миллиарда из банков.

В интервью порталу popor.md Жиздан прямо указал на группу Pro Moldova и партию «Шор», передает noi.md

«Никогда не пойму тех, кто оказался в парламенте, крича "В тюрьму воров миллиарда", а теперь играющих с ними в тайные игры. Чего стоят их заявления и обещания избирателям?!», – задался вопросом Жиздан.

Демократ считает, что разрушение нынешней правящей коалиции приведет к политическому кризису в стране.

"Это было бы плохим сценарием для страны. Если эпидемиологическая ситуация совсем не простая, а экономический кризис усугубляется, то добавив и политический кризис, мы можем оказаться в очень сложном положении. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильное управление, тем более что осенью нам предстоят президентские выборы", - сказал депутат-демократ.