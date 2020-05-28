"Платформа DA" прошла тесты на COVID-19 и потребовала созыва парламента

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Дефицит госбюджета Молдовы к началу мая больше, чем за весь 2019 год
    Доходы госбюджета Молдовы к началу мая составили 11,433 млрд. леев ($635,2 млн.), сократившись по сравнению с аналогичным периодом ...
    1
    Додон о предложении подать в отставку: Это неправильный путь
    Президент Молдовы Игорь Додон ответил на предложении Майи Санду уйти в отставку для проведения парламентских и президентских ...
    3
    Тофилат: По какой цене будем получать газ
    Пока в стране кипят политические страсти, власти позабыли о бытовых проблемах. Но совсем недавно появилась информация ...
    3
    Жиздан о ПДС и ППДП: Они ведут тайные игры с ворами миллиарда
    Депутат ДПМ Александр Жиздан обеспокоен той легкостью, с которой депутаты ПДС и Платформы DA создают сомнительные комбинации ...
    7
    Кику о смертности от COVID-19: В Молдове в два раза меньше, чем в среднем по миру
    На 100 подтвержденных заболевших, у нас показатель 3.7. И это при том, что наша медицина в тяжелейшей ситуации. Спасибо врачам ...
    10
    Глигор: С моей точки зрения, у нашей страны нет другого шанса, кроме досрочных выборов
    Даже самые разношерстные силы, противоборствующие группировки, в которых абсолютно разные взгляды на многие вещи, могут ...
    24
    Депутаты от партии "Платформа "Достоинство и правда" прошли тестирование на коронавирус. Анализы биологических ...
    23
    Санду: Очевидно, что в пакете, предложенном Додону, находились не крашеные яйца
    Майя Санду считает, что в любой нормальной стране правоохранительные органы отреагировали бы на видео, на котором президенту ...
    49
    Глигор: Часть депутатов от оппозиции живёт в параллельной реальности
    Адвокат Штефан Глигор отметил, что многие оппозиционные депутаты до конца не поняли, что сейчас происходит. Об этом ...
    12
    Агентство госсобственности вызывает в суд компанию
    На первом этапе инвестиций концессионер активов Кишиневского международного аэропорта ООО "Avia Invest" не полностью ...
    47

    • "Платформа DA" прошла тесты на COVID-19 и потребовала созыва парламента

    28.05.2020 14:02 TVC21 Новости - Политика

    Депутаты от партии "Платформа "Достоинство и правда" прошли тестирование на коронавирус. Анализы биологических проб показали отрицательный результат. Об этом сообщил глава парламентской фракции Александр Слусарь.

    "Категорически не поддерживаем идею некоторых депутатов от парламентского большинства о блокировании деятельности законодательного органа на две недели. Не должно быть никакой разницы между избранными представителями народа и врачами, полицейскими, таможенниками с первой линии, которые сразу после теста возвращаются на работу", - написал Александр Слусарь в Facebook, передает agora.md

    В этой связи он попросил о созыве постоянного бюро парламента с требованием назначить следующее пленарное заседание на пятницу, 29 мая.

    Ранее парламентская группа Pro Moldova также объявила, что у всех ее депутатов отрицательные результаты на COVID-19.

    Напомним, что парламент Молдовы с 22 мая закрылся на карантин после того, как у демократа Евгения Никифорчука и его супруги подтвердили коронавирус. Соответствующее распоряжение подписала спикер Зинаида Гречаный.

     

       