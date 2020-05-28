"Платформа DA" прошла тесты на COVID-19 и потребовала созыва парламента

Депутаты от партии "Платформа "Достоинство и правда" прошли тестирование на коронавирус. Анализы биологических проб показали отрицательный результат. Об этом сообщил глава парламентской фракции Александр Слусарь.

"Категорически не поддерживаем идею некоторых депутатов от парламентского большинства о блокировании деятельности законодательного органа на две недели. Не должно быть никакой разницы между избранными представителями народа и врачами, полицейскими, таможенниками с первой линии, которые сразу после теста возвращаются на работу", - написал Александр Слусарь в Facebook, передает agora.md

В этой связи он попросил о созыве постоянного бюро парламента с требованием назначить следующее пленарное заседание на пятницу, 29 мая.

Ранее парламентская группа Pro Moldova также объявила, что у всех ее депутатов отрицательные результаты на COVID-19.

Напомним, что парламент Молдовы с 22 мая закрылся на карантин после того, как у демократа Евгения Никифорчука и его супруги подтвердили коронавирус. Соответствующее распоряжение подписала спикер Зинаида Гречаный.