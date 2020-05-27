Кику: Я аполитичный человек, вступать ни в какую партию не собираюсь

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Недавно депутат Евгений Никифорчук заявил, что после президентских выборов возможно премьер-министр Ион Кику будет премьер-министром от Демократической партии.

Слова политика прокомментировал премьер-министр Республики Молдова Ион Кику в передаче "Главное" с Лилией Бураковски. Кику отметил, что ему не поступало предложение возглавить Демократическую партию, передает point.md.

"Я не знаю, из каких соображений можно такое говорить. Я, во-первых, аполитичный человек, вступать ни в какую партию не собираюсь. Я молю Бога, чтобы довести с чистой совестью свой мандат. Мне хотелось бы, чтобы у меня была спокойная жизнь, какой она была до 1 января 2018 года, когда меня угораздило вернуться в публичный сектор", - отметил Кику.