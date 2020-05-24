Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков о разговорах об отставке правительства: Очень много демагогии (видео)

    24.05.2020 18:14 TVC21 Новости - Политика

    Те, кто сегодня хотят свалить правительство, все же понимают, что новый кабмин назначить непросто. А в сложнейшей обстановке, в которой оказалась страна, нужен функциональный орган. Свое мнение в передаче «Главное» с Лилией Бураковской  высказал почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, передает eNews.

    «Очень много демагогии на эту тему. Потому что все осознают, что, если это правительство отправят в отставку, новое они не способны назначить. Мы с партиями ПАС и ДА обмениваемся информацией, общаемся. Но голосовать за отставку правительства  не собираемся. Потому что там есть наши представители и они работают добросовестно с утра до ночи».

    Дьяков отметил, что страна переживает очень непростой период в экономическом, в медицинском, и в социальной плане.

    «Зная, что нам нужно действующее правительство, шутить с этими вещами нельзя. Потому что правительство, отправленное в отставку, не имеет тех полномочий, которое имеет действующее. Оно не может вступить в какие-то переговоры, заключать соглашения, не может принимать органические законы и многие вещи», уверен Дьяков.

     

     