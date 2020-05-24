Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Попшой о решении КС по прокуратуре: Это наша общая ответственность с социалистами (видео)

    24.05.2020 18:11 TVC21 Новости - Политика

    Конституционный суд объявил неконституционной процедуру назначения временного генерального прокурора, а также генерального прокурора.

    Речь идет о процедуре, установленной парламентом осенью прошлого года. Суд счел, что участие комиссии, созданной Министерством юстиции, в процессе назначения генерального прокурора противоречит статье 125 Конституции. Ситуацию прокомментировал Михай Попшой, вице-спикер парламента РМ (Партия «Действие и солидарность») в программе "Главное" с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    - На тот момент премьер-министром была госпожа Санду, тогда искали способ уйти от коррупции при объявлении конкурса. Считаете ли вы, что это решение - удар по госпоже Санду, по компетентности, если принимается решение о неконституционности проекта, который продвигался ее правительством?

    "Ситуация тогда была не идеальная, мы должны были исходить из тех реалий и приняли неординарное решение. Другого варианта просто не было. Мы осознавали все риски. Надо отдать должное Конституционному суду, они приняли все риски, являясь единственным конституционным органом в стране. Наши коллеги социалисты, хотя они и проголосовали, сейчас злорадствуют, но они признают, что КС оказывается независимым. Хотя, еще неделю назад они кричали, что Конституционный суд зависим от оппозиции и принимает политические решения. Сейчас они запели по-другому. Но факт остается фактом, решение принято", - отметил Попшой.

     

     