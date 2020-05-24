Слусарь: Мне тошно от того, что происходит в парламенте (Видео)

Выборы в этом году по множеству причин не могут состояться. И потому надо думать о досрочных выборах уже в следующем году. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской рассказал Александр Слусарь, вице-спикер парламента РМ, вице-председатель ППДП, передает eNews.

«Юридически последние пять месяцев мы не можем провести выборы, понимая социально-экономическую ситуацию в стране. Президент должен уйти в отставку, затем правительство, не будет назначено новое. Кризис, безработица, люди протестуют. И это только начало».

Слусарь задается вопросом, неизвестно, как будут решаться вопросы дефицита бюджета, если будет временно правительство?

«Ведь с ним никто не будет говорить. Сразу прекратятся переговоры с внешними партнерами. Внутренних источников у нас нет. Я не уверен, что банки захотят кредитовать такое правительство, они очень хорошо подумают, прежде чем это делать. И мы останемся ни с чем только потому, что Игорь Додон занимается разборками с Иланом Шором, и не могут выяснить, у кого больше видео, сумок и кульков. Это безответственно то, что сейчас делает Додон. Он в панике и страхе».

Вице-спикеру этот парламент не нравится.

«Мне отвратительно то, что там происходит. Но выборы в этом году по ряду причин не состоятся. Надо думать о досрочных выборах в следующем году» - считает Слусарь.