Чеботарь о возможной коалиции: Разговоры ведутся, но это не переговоры (видео)

"Я не скрою, что определенные разговоры с другими партиями ведутся, я бы еще не назвал их переговорами. Это еще рано называть переговорами".

С таким заявлением выступил депутат парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь в программе «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

"Нужно понять, если мы разделяем одно и то же мнение относительно того, что будет дальше, после снятия правительства. Мы должны понять, какие у нас задачи, являются ли они общими или не являются общими. Также нужно понять, есть у нас в данный момент достаточное количество голосов в парламенте, чтобы обеспечить стабильное большинство для поддержки любого другого правительства, может быть, не другого правительства. Посмотрим, у нас еще много вопросов, на которые мы должны найти ответы, устраивающие всех", - отметил Чеботарь.