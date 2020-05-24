Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чеботарь о возможной коалиции: Разговоры ведутся, но это не переговоры (видео)

    24.05.2020 17:54 TVC21 Новости - Политика

    "Я не скрою, что определенные разговоры с другими партиями ведутся, я бы еще не назвал их переговорами. Это еще рано называть переговорами".

    С таким заявлением выступил депутат парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь в программе «Главное» с Лилией Бураковской, пишет point.md.

    "Нужно понять, если мы разделяем одно и то же мнение относительно того, что будет дальше, после снятия правительства. Мы должны понять, какие у нас задачи, являются ли они общими или не являются общими. Также нужно понять, есть у нас в данный момент достаточное количество голосов в парламенте, чтобы обеспечить стабильное большинство для поддержки любого другого правительства, может быть, не другого правительства. Посмотрим, у нас еще много вопросов, на которые мы должны найти ответы, устраивающие всех", - отметил Чеботарь.

    Обновлено ( 24.05.2020 18:01 )  