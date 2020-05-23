Попшой опроверг заявление о тайных переговорах с Канду и Шором: Черный пиар социалистов

Мы не ведем никаких переговоров с Канду или Шором и не имеем никакого отношения к таким сделкам, потому что у нас всё происходит открыто. Даже если мы будем обсуждать создание парламентского большинства или будущее правительство – всё будет проходить транспарентно в парламенте. Заявил вице-председатель Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой, принимая участие в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

Попшой опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию, которые ссылаются на депутата-социалиста Богдана Цырдю, о тайных переговорах экс-министра экономики Вадима Брынзана, Андриана Канду, Майи Санду и Илана Шора о будущем парламентском большинстве и поддержке Майи Санду в президентской кампании.

- То есть ваша позиция, что вам не нужны голоса партии «Шор» сохраняется?

«Однозначно! Мы нашу позицию не меняем по 10 раз в сутки. Всё это черный пиар социалистов, потому что это правительство практически угробило страну за несколько месяцев, своей некомпетентностью, что сегодня ещё раз подтвердил господин Кику. Гнать это правительство надо», - заключил вице-спикер.