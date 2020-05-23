Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Попшой опроверг заявление о тайных переговорах с Канду и Шором: Черный пиар социалистов

    23.05.2020 00:37 TVC21 Новости - Политика

    Мы не ведем никаких переговоров с Канду или Шором и не имеем никакого отношения к таким сделкам, потому что у нас всё происходит открыто.  Даже если мы будем обсуждать создание парламентского большинства или будущее правительство – всё будет проходить транспарентно в парламенте. Заявил вице-председатель Партии «Действие и солидарность» Михай Попшой, принимая участие в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    Попшой опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию, которые ссылаются на депутата-социалиста Богдана Цырдю,  о тайных переговорах экс-министра экономики Вадима Брынзана, Андриана Канду, Майи Санду и Илана Шора о будущем парламентском большинстве и поддержке Майи Санду в президентской кампании.

    - То есть ваша позиция, что вам не нужны голоса партии «Шор» сохраняется?

    «Однозначно! Мы нашу позицию не меняем по 10 раз в сутки. Всё это черный пиар социалистов, потому что это правительство практически угробило страну за несколько месяцев, своей некомпетентностью, что сегодня ещё раз подтвердил господин Кику. Гнать это правительство надо», - заключил вице-спикер.

     

    Обновлено ( 23.05.2020 00:50 )  