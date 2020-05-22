Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Бабук: Додону не следовало выдвигаться на первый план руководства пандемией

    22.05.2020 22:58 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон поступил опрометчиво, выдвинувшись на первый план руководства пандемией.

    Свое мнение в передаче «Главное»с Лилией Бураковской высказала Моника Бабук, вице-спикер парламента РМ, вице-председатель ДПМ, пишет point.md.

    Ведущая задала вопрос Монике Бабук: "Если бы президент Додон был менее активным в своем влиянии, в том числе на правительство, шаги данного правительства воспринимались бы несколько спокойнее или нет? Было бы больше доверия к правительству, в том числе от оппозиции, если бы там не было так много президента Додона?".

    "Я не могу с вами не согласиться. Я считаю, что президент, при всем уважении к его деятельности, к его поступкам, конечно же, поступил опрометчиво, поставив себя во главу угла руководства пандемией. Я не понимаю, зачем президенту выходить к гражданам и докладывать то, что могла бы докладывать министр здравоохранения или премьер-министр, как и давать рекомендации", - отметила Бабук.

     