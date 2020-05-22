Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Мунтян: Мы переживаем такую ситуацию, которую можно сравнить с периодом распада СССР или с последствиями кризиса 1998 года

    22.05.2020 19:43 TVC21 Новости - Политика

    Юрий Мунтян сравнивает ситуацию в стране с распадом Советского Союза и с кризисом 1998 года. Но политик говорит, что тогда процесс происходил на фоне глобального экономического роста.

    Сейчас же, наоборот, отмечается громадный спад. И при этом ни власть, ни оппозиция ничего не предлагают. Об этом в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником заявил Юрий Мунтян, экс-депутат парламента РМ, пишет enews.md. 

    - Г-н Кику готовит нас к тому, что все целевые кредиты будут направлены на закрытие дыр в бюджете, который у нас с громадным дефицитом. За счет чего мы будем жить?

    «Я не думаю, что Ион Кику, называя цифры, сильно преувеличивает сложность ситуации. Я предполагаю, что мы уже переживаем такую ситуацию, которую могу сравнить с периодом распада СССР или с последствиями кризиса 1998 года. Но распад происходил на фоне глобального экономического роста. А сейчас мы наблюдаем совсем другие процессы». 

    Мунтян заметил, что администрация США озвучила глобальные потери – они превысили уже 8 триллионов долларов. И на этом фоне в Молдове происходит то, о чем говорит Кику. При этом ни власть, ни оппозиция ничего не предлагают.

    «По поводу источников финансирования. Выбор невелик. Внешние займы, вопрос только в условиях. И внутренние заимствования. Некоторые эксперты предлагают выпуск гособлигаций, призывая банки проявить более высокий уровень социальной ответственности. Привлечь Национальный банк. Есть возможность мобилизовать внутренние резервы».  

    Политик считает, что есть и другие инструменты. Например, вполне реально вернуть в страну украденный миллиард, это 20 миллиардов леев. Но на это уйдет некоторое время.  

     

    Обновлено ( 22.05.2020 22:55 )  