Мунтян: Мы переживаем такую ситуацию, которую можно сравнить с периодом распада СССР или с последствиями кризиса 1998 года

Юрий Мунтян сравнивает ситуацию в стране с распадом Советского Союза и с кризисом 1998 года. Но политик говорит, что тогда процесс происходил на фоне глобального экономического роста.

Сейчас же, наоборот, отмечается громадный спад. И при этом ни власть, ни оппозиция ничего не предлагают. Об этом в передаче «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником заявил Юрий Мунтян, экс-депутат парламента РМ, пишет enews.md.

- Г-н Кику готовит нас к тому, что все целевые кредиты будут направлены на закрытие дыр в бюджете, который у нас с громадным дефицитом. За счет чего мы будем жить?

«Я не думаю, что Ион Кику, называя цифры, сильно преувеличивает сложность ситуации. Я предполагаю, что мы уже переживаем такую ситуацию, которую могу сравнить с периодом распада СССР или с последствиями кризиса 1998 года. Но распад происходил на фоне глобального экономического роста. А сейчас мы наблюдаем совсем другие процессы».

Мунтян заметил, что администрация США озвучила глобальные потери – они превысили уже 8 триллионов долларов. И на этом фоне в Молдове происходит то, о чем говорит Кику. При этом ни власть, ни оппозиция ничего не предлагают.

«По поводу источников финансирования. Выбор невелик. Внешние займы, вопрос только в условиях. И внутренние заимствования. Некоторые эксперты предлагают выпуск гособлигаций, призывая банки проявить более высокий уровень социальной ответственности. Привлечь Национальный банк. Есть возможность мобилизовать внутренние резервы».

Политик считает, что есть и другие инструменты. Например, вполне реально вернуть в страну украденный миллиард, это 20 миллиардов леев. Но на это уйдет некоторое время.