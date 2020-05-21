Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Жиздан: Бывших депутатов ДПМ принуждают создать хаос в стране

    21.05.2020 11:57 TVC21 Новости - Политика

    Демократическая партия Молдовы решительно осуждает попытки некоторых сил извне дестабилизировать ситуацию в стране путем прямых попыток политической коррупции депутатов.

    В публичном обращении ДПМ, зачитанном депутатом-демократом Александром Жизданом, партия призывает к единству, осуждает низменные методы привлечения депутатов ДПМ к различным играм в узких интересах и использование старых методов для стимулирования политического «туризма» и коррупции. ДПМ констатирует серьезные отклонения от конституционных норм и основных принципов парламентаризма, передает noi.md

    «Бывших депутатов ДПМ вынуждают создать хаос в стране и привнести политическую нестабильность», – подчеркивается в заявлении.

    ДПМ подтвердила, что правительство Кику по-прежнему пользуется поддержкой партии и парламентского большинства, ориентированного главным образом на борьбу с пандемией, на выработку срочных социально-экономических мер для выхода из пандемического кризиса.

    «В эти сложные времена единство и быстрые решения нужны всем гражданам. Мы призываем все политические силы в стране, гражданское общество и граждан объединить усилия, чтобы найти самые быстрые и лучшие решения в зонах кризиса и избежать политической нестабильности, вызванной факторами узкого интереса», – отмечается в заявлении ДПМ.

    По словам демократов, лица, которые сейчас пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, делают это только для того, чтобы создать хаос и позиционировать себя на переговорах.

    «Мы призываем правую оппозицию не дать себя обмануть группе Шор-Канду, которая, конечно, не хочет проевропейского правительства, потому что это будет означать справедливость, прозрачность в финансировании и окончательность в резонансных делах. Мы призываем все политические силы в парламенте объединить усилия и бороться не между собой, а с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения», – заявляет ДПМ.

     