Кику о Стояногло: Начались попытки отстранить его от должности

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Премьер-министр Ион Кику встал на защиту генерального прокурора Александра Стояногло, ввиду попыток "отстранить от должности" последнего.

В четверг, 21 мая Конституционный суд должен вынести решение насчет законности поправок (проведения конкурса) назначения на должность генепрокурора, передает infotag.md

Кику отметил в социальных сетях, что "политики, премьеры и президенты приходят и уходят", но он уверен, "будет ли еще один такой генпрокурор, как Александр Стояногло".

"Этот человек работает с уважением к стране и принятой присяге. Реальное расследование кражи миллиардов в 2011-2015 гг. началось только в декабре 2019 г., когда господин Стояногло возглавил Генпрокуратуру. Конечно, это не по вкусу тем, кто украл миллиард. Начались попытки обескуражить и даже отстранить его от должности. Какая наивность полагать, что на такого человека можно надавить, купить или остановить! Тем более, что процесс декриминализации и деолигархизации страны необратим и больше не зависит от "политической воли" кишиневского "бомонда", - написал премьер.

По его словам, у Молдовы есть "огромная поддержка в отношении расследования кражи миллиарда со стороны Европейского Союза".

"Я уже обсуждал эту тему с послом Латвии, который заверил, что в скором времени начнется работа объединенной группы двух стран в данном деле. Если мы хотим выжить как государство - должны объединиться и поддержать усилия генпрокурора. Если это преступление (кража миллиарда) останется безнаказанным - а это цель последних политических маневров и попыток сместить господина Стояногло, то у страны не будет будущего", - уверен Кику.

При этом, премьер считает, что "параллельно должен быть запущен процесс радикального реформирования страны".

"Через несколько дней мы начнем переговоры по новой программе с МВФ. Административно-территориальная реформа, реформа правосудия, центральных властей, высшее образование, увеличение заработной платы в сфере образования и медицины и многие другие реформы должны быть включены в эту программу. Без этого у нас нет шансов на успех", - считает Кику.