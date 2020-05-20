Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон заявил, что пригласит на переговоры лидеров ПСРМ, ДПМ, ПДС и Платформы DA

    20.05.2020 13:57 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон объявил, что он пригласит лидеров ПСРМ, ДПМ, ПДС и партии "Платформа DA" обсудить, как действовать, если не будет парламентского большинства.

    Глава государства хочет выяснить, следует ли проводить досрочные выборы или есть возможность достичь национального консенсуса.

    В эфире телепередачи глава государства заявил, что представители группы Канду и партии «Шор» не будут приглашены на эти переговоры, поскольку они представляют мафиозные интересы Владимира Плахотнюка, сообщает telegraph.md

    «Если уйдет еще несколько депутатов и не будет большинства, я приглашу Зинаиду Гречаный, Павла Филипа, Майю Санду и Андрея Нэстасе решить, как действовать дальше. Либо мы позволим мафии играть с нами, как кошка с мышью, либо мы принимем принципиальное решение. Необходимо очистить все. Это возможно путем проведения выборов или мы можем договориться о достижении национального консенсуса», - сказал президент.

     