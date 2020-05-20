Канду готов поддержать кабмин, предложенный Нэстасе

Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду допустил, что может поддержать правительство, предложенное председателем платформы DA Андреем Нэтасе.

В прямом эфире на своей странице в Facebook он сказал, что возглавляемая им группа Pro Moldova будет больше ориентироваться на навыки кандидатов на кресла членов Кабинета министров. Он также сказал, что поддержит принятие “Закона Магнитского” в Молдове, сообщает deschide.md

На вопрос, проголосует ли он “за”, если Андрей Нэстасе предложит «действительно хорошую и профессиональную команду в правительство», в которой не будет министров от Pro Moldova, Канду ответил утвердительно.

«Да, мы проголосуем. И я уже сообщил об этом своим коллегам из платформы DA и ПДС. У Pro-Moldova нет обязательных намерений или амбиций участвовать в процессе управления в качестве министров. Если будет хорошая команда профессионалов, которые знают свою работу и будут иметь смелость принимать важные, а иногда даже радикальные решения, мы, безусловно, поддержим такое правительство», - сказал Канду.