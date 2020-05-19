Бабук: Непонятно, зачем президенту еще оставаться членом партии

Я считаю, что это неправильно. Президент должен быть гарантом соблюдения прав для каждого гражданина, должен быть компромиссом между оппозицией и властью. Для этого необязательно быть членом партии.

Свое мнение в передаче «Главное» с Лилией Бураковской высказала Моника Бабук, вице-спикер парламента РМ, вице-председатель ДПМ, сообщает enews.md

«Я не могу никоим образом критиковать, потому что законодательная инициатива – это абсолютное право. Мы не обсуждали это во фракции ДПМ. Но мое личное мнение, мне трудно понять, зачем это нужно. Понятно, что по Конституции президент РМ – это гарант соблюдения прав человека, спокойствия и стабильности в обществе, некоего компромисса между политическими силами, между оппозицией и властью», - отметила вице-председатель ДПМ.

Бабук говорит, что даже когда президент де-юре не является членом какой-то партии, все точно знают, что де-факто он им является.

«Исключением был только Николай Тимофти. Но все остальные однозначно знали, к кому относились Владимир Воронин, Петр Лучинский, тем более Игорь Додон. Непонятно, зачем президенту еще оставаться членом партии. Юридически иметь право просто идти и агитировать с высоты своего положения за партию?», - сказала Бабук

Депутат считает, что это абсолютно непропорциональный подход.

«Я не знаю, существует ли такая норма в других странах, но с моей точки зрения в РМ это абсолютно неприемлемо. У меня подспудное ощущение, что мои коллеги тоже против», - отметила Бабук.