"Так и только так". Слусарь: Мы готовы принять голоса других фракций за наше правительство (видео)

«Так и только так, другого варианта нет. Если у них есть иной выбор, посмотрим, что они будут со страной делать». Об этом в передаче в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на заявил Александр Слусарь, вице-спикер парламента РМ, депутат Партии «Действие и солидарность», передает eNews.

-У Партии «Действие и солидарность» насколько я помню 15 мандатов, у группы Pro-Moldova 10-12, у Демпартии 17. В любом случае, всем придется уступать…

«Нет, не согласен. Разве Pro-Moldova участвовала в парламентских выборах? У нас была такая партия? Мы разве не видим идеологию тех, кто перебежал в партию Шор? Мы знаем, как ДПМ получила 30 мандатов. Люди в голубом и красном загоняли людей на участки. К сожалению, так было».

Слусарь утверждает, что они готовы принять их голоса за свое правительство. Так и только так. Если у них есть другой выбор, тогда посмотрим, что они будут делать со страной.

Депутат задается вопросами. А кто будет отвечать за кризис, за разборки, за то, чтобы бороться с проблемами?

«Додона заботит второй мандат. Плахотнюк и Шор озабочены, сколько перебежит к ним советников и депутатов. И все это происходит на фоне обнищания страны, когда мы получим официально 200 тысяч безработных и неофициально еще больше», уверен Слусарь.