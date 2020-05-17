Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Вартанян: Мы считаем, что президент должен иметь право быть членом партии (видео)

    17.05.2020 13:51 TVC21 Новости - Политика

    Депутат ПСРМ считает, что во многих странах человек, который становится высшим должностным лицом, не покидает свое политформирование. И это нормально. Об этом Гайк Вартанян заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на TVC-21, сообщает eNews.

    «Считаю, что поправка, которая была принята предыдущим правительством, прошла тогда потому, что Плахотнюк боялся социалистов и президента. Мы считаем, что эта поправка не совсем соответствует чаяниям избирателей. Во многих странах мира те, кто избирается на высшие должности, остаются членами партии».

    -17 декабря 2017 года КС отклонил запрос Влада Бэтрынчи о том, что мандат президента не совместим с членством в партии. Зачем опять пересматривать это? Вы рассматриваете вариант, что будут досрочные выборы вместе с президентскими?

    «Не обязательно, чтобы выборы были совместными. Они могут быть и весной. Президент заявил, что он готов обсудить с правыми партиями, блоком ACUM, обнулить отношения, если не получится сформировать новые отношения, разобраться с перебежчиками, попробовать найти вариант, чтобы провести выборы как можно быстрее».

     

     