Филип: Отказ от поддержки Шора стоил ДПМ 12 депутатов

Лидер Демократической партии Павел Филип заявил, что Андриан Канду пытался предложить ему финансовую поддержку со стороны Илана Шора, но он отказался.

Именно по этой причине произошел раскол в ДПМ и парламентскую фракцию демократов покинули 12 депутатов, пишет ziarulnational.md

«Давайте не будем обманывать себя - Pro Moldova и партия «Шор»- это одна команда. Да, была создана группа Pro Moldova, но все понимают, где ее корни. Поэтому не имеет значения, что одни депутаты уходят в Pro Moldova, а другие - в партию «Шор», - отметил Филип.

Бывший премьер-министр также утверждает, что Андриан Канду пытался сблизить его с Иланом Шором.

«Я отказался сотрудничать с Шором, и это стало причиной ухода г-на Канду из ДПМ. Когда от партии «Шор» поступило предложение о поддержке для ДПМ, я его не принял. С тех пор наши пути не пересекались. Этот отказ обошелся ДПМ в 12 депутатов», - пояснил Филип.

Демократ также отметил, что, несмотря на то, что в ДПМ осталось 17 парламентариев, он полон решимости продолжать реформирование партии.

«Эти уходы не помешают нам провести перезагрузку партии до конца», - заключил Филип.