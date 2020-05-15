Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Отказ от поддержки Шора стоил ДПМ 12 депутатов

    15.05.2020 11:05 TVC21 Новости - Политика

    Лидер Демократической партии Павел Филип заявил, что Андриан Канду пытался предложить ему финансовую поддержку со стороны Илана Шора, но он отказался.

    Именно по этой причине произошел раскол в ДПМ и парламентскую фракцию демократов покинули 12 депутатов, пишет ziarulnational.md

    «Давайте не будем обманывать себя - Pro Moldova и партия «Шор»- это одна команда. Да, была создана группа Pro Moldova, но все понимают, где ее корни. Поэтому не имеет значения, что одни депутаты уходят в Pro Moldova, а другие - в партию «Шор», - отметил Филип.

    Бывший премьер-министр также утверждает, что Андриан Канду пытался сблизить его с Иланом Шором.

    «Я отказался сотрудничать с Шором, и это стало причиной ухода г-на Канду из ДПМ. Когда от партии «Шор» поступило предложение о поддержке для ДПМ, я его не принял. С тех пор наши пути не пересекались. Этот отказ обошелся ДПМ в 12 депутатов», - пояснил Филип.

    Демократ также отметил, что, несмотря на то, что в ДПМ осталось 17 парламентариев, он полон решимости продолжать реформирование партии.

    «Эти уходы не помешают нам провести перезагрузку партии до конца», - заключил Филип.

     