Чеботарь: В ПСРМ растет недовольство, ряд депутатов готовы покинуть большинство

Ряд депутатов фракции ПСРМ готовы покинуть парламентское большинство и проголосовать за отставку правительства Кику. В то же время они могут поддержать назначение нового кабмина, сформированного нынешними оппозиционными партиями.

С таким заявлением выступил депутат парламентской группы Pro Moldova Владимир Чеботарь. Вице-председатель ДПМ Николай Чубук подтвердил, что есть попытки увести депутатов из парламентского большинства, сообщает ziarulnational.md

По словам Чубука, в настоящее время в парламентском большинстве есть 54 депутата, но он допускает любое развитие ситуации после того, как некоторые парламентарии ушли в Pro Moldova.

«Отставка правительства Кику и назначение правительства Санду, Шора, Канду и Нэстасе возможны на сегодняшний день только путем подкупа депутатов. Это незаконно и предосудительно. Но все возможно. Кроме того, я не понимаю, почему фракция ДПМ должна голосовать за отставку правительства, в котором у нас есть наши представители», - сказал Чубук в эфире передачи Punctul pe azi на канале TVR Moldova.

В связи с этим Владимир Чеботарь отметил, что есть признаки того, что во фракции ПСРМ растет недовольство, и некоторые депутаты готовы покинуть парламентское большинство.

«В последнее время нам поступают сигналы, что в ПСРМ есть много внутренних противоречий. Также есть много проблем в их территориальных командах. Идея поддержать отставку правительства и назначение нового кабмина обсуждается все чаще. Каждое решение будет принято в нужное время, и мы надеемся, что это время настанет как можно скорее, чтобы мы могли исправить положение. Я думаю, что их решения созреют в разумные сроки», - отметил депутат Pro Moldova.

Бывший однопартиец Чеботаря, вице-председатель ДПМ Чубук, подтвердил, что есть сигналы о том, что некоторые социалисты покинут фракцию ПСРМ.

«Такие сигналы поступают. Есть определенные попытки завербовать депутатов-социалистов, по формуле депутатов из фракции ДПМ», - отметил Чубук.