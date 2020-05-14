Додон: Аэропорт вернут государству, “кражу века” расследуют, а контрабанду прекратят

Международный аэропорт Кишинева будет возвращен государству через несколько недель, будет достигнут важный прогресс в расследовании кражи миллиарда, а контрабанда исчезнет.

Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности, сообщает agora.md

«Вы понимаете, почему они так активизировались? Через несколько недель они останутся без аэропорта. Также будет прогресс в расследовании кражи миллиарда. Этим объясняется давление, оказываемое на депутатов, на правительство Кику. Что бы они ни делали, мы доведем до конца и ситуацию с аэропортом, и с расследованием кражи миллиарда», - сказал Игорь Додон.

По словам президента, расследование кражи миллиарда до сих пор имитировалось.

«Отчет Kroll был ошибочным направлением, поскольку государственные учреждения занимались не тем, чем нужно было. За последние два-три месяца прокуратура предъявила обвинения 10 банкирам, провела обыски в ряде учреждений, были созданы совместные следственные группы. Есть значительный прогресс в расследовании банковского мошенничества. Те, кто совершил эти нарушения, в ближайшее время отправятся туда, где им место. Вор должен сидеть в тюрьме», - сказал глава государства.

Что касается международного аэропорта Кишинева, президент заявил, что компания-концессионер Avia Invest вступит в процедуру банкротства.

Также на заседании Высшего совета безопасности обсуждался вопрос контрабанды.

«Схемы с янтарем и алкоголем прекратились. Останавливаются схемы с табачными изделиями», - отметил Игорь Додон.

Что касается 1,5 млн евро, обнаруженных в грузовике на Леушенской таможне, глава государства сказал, что деньги скоро поступят в госбюджет.