Нэстасе о вотуме недоверия: Любой голос на благо страны приветствуется

Призыв платформы DА был адресован не парламентским партиям, а депутатам, поэтому возможное голосование в поддержку вотума недоверия против правительства Кику «на благо страны» приветствуется.

Об этом заявил лидер платформы DA Андрей Нэстасе в эфире передачи Punctul pe Azi на канале TVR Moldova. Бывший министр внутренних дел также отметил, что у возглавляемой им партии уже есть потенциальные кандидаты на пост премьер-министра, сообщает deschide.md

«Для нас, членов платформы DA, наш имидж и образ партии имеют меньшее значение, пока мы беспомощно наблюдаем за возвращением бандитов, процветанием коррупционных и контрабандных схем в Республике Молдова, за тем как манипулируют ложью и дезинформацией общества. Вот почему мы обратились не к парламентским группам и партиям, а ко всем молдавским депутатам, и мы будем учитывать любое позитивное предложение, любую инициативу на благо граждан страны», - заявил Нэстасе.

«Для того, чтобы свергнуть это правительство и установить компетентный проевропейский кабмин, приветствуются все те, кто осознает эту необходимость», - сказал политик.

Комментируя информацию, согласно которой он может занять должность премьер-министра после отставки правительства Кику, Андрей Нэстасе заявил, что у возглавляемой им партии есть несколько кандидатов на этот пост.

«В платформе DA много хороших людей, и на данный момент пост премьер-министра могут занять как минимум три человека. У нас есть несколько кандидатур, но называть имена на данный момент преждевременно», - заключил Нэстасе.

Напомним, что в конце апреля фракция платформы DA в парламенте объявила о том, что она выдвинет вотум недоверия против правительства Кику.