Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Чеботарь: Президент Додон дал понять, что может влиять на генеральную прокуратуру (видео)

    14.05.2020 02:16 TVC21 Новости - Политика

    Заявление об упреждающем ударе и о созыве Высшего Совета Безопасности является ошибкой, схожей с той, которую президент Додон допустил, рассказывая о своем звонке Владимиру Цуркану, на тот момент председателю КС. Таким образом, Игорь Додон показал, что он влияет на деятельность генеральной прокуратуры. Такое заявление сделал депутат парламентской группы Pro-Moldova Владимир Чеботарь в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    «Я считаю, что господин президент поступает так же неудачно, как и в случае с Конституционным судом. Тогда он показал всему обществу, что он влияет на решения и деятельность Конституционного суда. Он в понедельник допустил туже самую ошибку, потому что он еще раз показал, что он может давать прямые указания определенным институтам власти, которые должны быть абсолютно независимы. И я тут обращу внимание на еще одну угрозу, когда он сказал, что если не можешь предотвратить удар, то нанеси удар первым. Мы видим, что в данном случае, к сожалению, политика хочет вмешиваться в юстицию. Но мы знаем, что нам нечего бояться, даже если будут преследования любого характера», - заявил депутат.
    На вопрос ведущей, посчитают ли они политическим преследованием, если на следующей неделе в парламент придет генеральный прокурор и попросит снятия парламентского иммунитета с Андриана Канду (о чем говорили эксперты и комментаторы), Владимир Чеботарь ответил: «Президент уже этим угрожал. Чего нам ещё прятаться?».

     


     

    Обновлено ( 14.05.2020 02:20 )  