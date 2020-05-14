Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Жантуан: У нас ради страны политики предают, обворовывают народ, захватывают государство (видео)

    14.05.2020 01:46 TVC21 Новости - Политика

    Какую бы коалицию сегодня не обсуждали в парламенте, для граждан ничего не изменится, потому что в парламенте останутся те же люди. Такое мнение высказала политический комментатор Стелла Жантуан в программе «Главное».

    «Есть общее понятие, что 2+2=4. Мы можем говорить сейчас что угодно, что давайте что-то делать ради страны объединяться. Но у нас постоянно что-то делается ради страны: ради страны предаётся, ради страны обворовывается народ, ради страны захватывается государство, юстиция. Всё делается ради страны. Это наше политическое колесо Сансары, из которого Республика Молдова никак не может выйти из-за наших политиков», - сказала экс-депутат.
    Политический комментатор считает, что нынешний состав парламента не может принимать принципиально новые решения, способные изменить к лучшему положение дел в стране. «Ведь сейчас то, что происходит в парламенте, в какие бы не рядились одежды эти отколовшиеся осколки Демпартии – это те же люди, которые на протяжении пяти лет участвовали во всех планах Плахотнюка. Почему-то они всё скинули на него одного, а они как будто в этом не участвовали… Как они очищаются? Один уходит от другого – это называется, очистился? Но ты с тем, который неочищенный (остался в ДПМ) будешь садиться за один стол переговоров.
    Какая бы сейчас коалиция не произошла бы в парламенте – ничего не изменится. Потому что это те же люди. И у нас будет, как говорил Козьма Прутков, круговорот «шоколада» в природе», - поделилась мнением Жантуан.
    Комментируя заявление президента Игоря Додона о том, что он не потерпит коалицию из перебежчиков, Стелла Жантуан сказала: «Я говорю у него не когерентен месседж. Надо чтобы его кто-то там поправлял, потому что он (Додон –прим.ред.) дал пример перебежчиков и того, что Плахотнюк планомерно уничтожал все партии, спонсировал выход их ПКРМ, забыв при этом как он сам вышел с группой депутатов из ПКРМ».
     

    Обновлено ( 14.05.2020 02:32 )  