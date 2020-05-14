Чуря о ПДС: Они придумали нового Бармалея. Был Плахотнюк, стал Додон (видео)

ПДС пытается сохранить свою политическую чистоту, но при этом проводят не совсем понятную красную линию между Демократической партией и Партией «ШОР». Такое мнение высказал в ходе программы «Главное» с Лилией Бураковской политолог Корнелиу Чуря.

«Не всё так однозначно. Представители ПДС очень осторожны в высказываниях. Но мы видим, что их ситуация очень деликатная. Они пытаются сохранить свою политическую «невинность», но при этом проводят не совсем понятную красную линию: представители Плахотнюка уже хорошие, а представители Шора всё ещё не хорошие», - сказал Чуря.

Политолог считает, что таким образом Партия «Действие и солидарность» пытается позиционироваться как партия, борющаяся с олигархами и участниками кражи миллиарда.

«Во всей это ситуации для ПДС остается важным сохранить лицо, а как это сделать? Вот они придумали нового Бармалея, сейчас им стал Додон. Искусственность их позиции в том, что вместо покинувшего страну Плахотнюка, они назначили Додона, то есть им обязательно необходимо с кем-то бороться», - заключил Корнелиу Чуря.

