Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гросу: Категорически не будем обсуждать коалицию с партией "Шор" (видео)

    13.05.2020 19:10 TVC21 Новости - Политика

    Депутаты из партии PAS для создания нового альянса и утверждения другого правительства готовы начать переговоры с ДПМ, которая начала очищаться. Но абсолютно отрицают возможность сотрудничества с партией «Шор».

    Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил председатель парламентской фракции партии PAS Игорь Гросу, сообщает enews.md
    "Вы за отставку этого правительства. Ровно неделю у меня на передаче г-жа Санду сказала, что у вас есть план. Я думаю, что это целый ряд шагов. Каковы они?", - спросила ведущая программы.
    "Сама отставка – не самоцель. Очень рискованно для страны и граждан в этой ситуации еще остаться и без правительства. В парламенте только начинаются дискуссии. Не надо забывать о том, что продвижение по этому сценарию будет зависеть не только от партий оппозиции, но и от ДПМ", - ответил Гросу.
    "Так вы готовы обсуждать создание коалиции с ДПМ, но не готовы это делать с партией «Шор»? А в чем принципиальная разница между ними?", - спросила ведущая программы.
    "Лидер партии Шор вписан в отчете Кролл. Мы все знаем, какое активное участие эта персона сыграла в краже миллиарда. Мы думаем, что на данный момент, особенно после последнего решения КС, мы должны подумать, как вывести страну из этой ситуации", - отметил Гросу.
    Депутат считает, что депутаты, сразу после 15-го должны принять тот пакет законов, который позволит воспользоваться финансовыми средствами от ЕС.
    "Если мы выполним обязательства перед ним, мы получим второй транш от ЕС, если мобилизоваться, и третий транш", - сказал Гросу.
    "На данный момент, что изменилось в ДПМ, что с ней можно вести переговоры, а в партии «Шор» нет?", - спросила ведущая программы.
    «Там есть внутренние процессы, связанные с уходом части депутатов в разные партии. Сядем за стол переговоров на парламентской платформе и тогда будет ясно, можем дальше продвинуться или нет», - заявил депутат.
     

    Обновлено ( 13.05.2020 19:14 )  