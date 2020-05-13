Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Бабук: Плахотнюк может быть причастен к уходу депутатов из ДПМ

    13.05.2020 12:36 TVC21 Новости - Политика

    Депутат ДПМ Моника Бабук заверила, что она не будет следовать примеру своих бывших коллег и не покинет партию.

    В тоже время Бабук намекнула, что бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк может быть причастен к уничтожению партии, сообщает agora.md
    «Если мы оглянемся на то, что произошло, и с учетом того, что бывший председатель был против того, чтобы Павел Филип возглавил партию, я бы не стала исключать его участие, и это очень прискорбно и грустно», - сказала Моника Бабук.
    Следует отметить, что на прошлой неделе ДПМ покинули еще 4 депутата. Это Виолетта Иванов и Владимир Витюк, присоединившиеся к партии «Шор», а также Елена Бакалу и Олег Сырбу, объявившие о поддержке группе Pro-Moldova, возглавляемой Андрианом Канду.
    Таким образом, коалиция ДПМ-ПСРМ осталась с 54 депутатами. Это означает, что если освободятся еще четыре места в Демократической партии, парламентское большинство распадется.
     

     