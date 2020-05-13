Бабук: Плахотнюк может быть причастен к уходу депутатов из ДПМ

Депутат ДПМ Моника Бабук заверила, что она не будет следовать примеру своих бывших коллег и не покинет партию.

В тоже время Бабук намекнула, что бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк может быть причастен к уничтожению партии, сообщает agora.md

«Если мы оглянемся на то, что произошло, и с учетом того, что бывший председатель был против того, чтобы Павел Филип возглавил партию, я бы не стала исключать его участие, и это очень прискорбно и грустно», - сказала Моника Бабук.

Следует отметить, что на прошлой неделе ДПМ покинули еще 4 депутата. Это Виолетта Иванов и Владимир Витюк, присоединившиеся к партии «Шор», а также Елена Бакалу и Олег Сырбу, объявившие о поддержке группе Pro-Moldova, возглавляемой Андрианом Канду.

Таким образом, коалиция ДПМ-ПСРМ осталась с 54 депутатами. Это означает, что если освободятся еще четыре места в Демократической партии, парламентское большинство распадется.

