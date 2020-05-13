Санду назвала условие голосования по отставке правительства Кику

Партия "Действие и солидарность" готова участвовать в отставке действующего правительства, но одним из главных условий является уверенность в назначении нового кабинета министров, заявила председатель формирования Майя Санду.

По ее словам, ситуация в Молдове ухудшается, поэтому следует сменить нынешнее правительство, передает radiochisinau.md

"Мы очень обеспокоены [бездействием правительства], потому что такое поведение приведет к обострению экономического кризиса. Мы изучаем возможность отставки этого правительства и назначения другого правительства. Это может произойти только тогда, когда у нас будет уверенность в назначении нового кабмина, сейчас у нас этой уверенности нет", - сказала Майя Санду.

Отметим, что в контексте выхода из фракции ДПМ ряда депутатов в политических кругах обсуждается возможность отставки правительства Иона Кику. Однако "Платформа DA" не желает сотрудничать с парламентской группой Pro Moldova, а особенно с фракцией партии "Шор".

