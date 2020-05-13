Додон – Канду: Не пытайтесь, вы не сможете меня чем-то запугать

Глава государства Игорь Додон ответил на угрозы Андриана Канду о том, что «он не сможет баллотироваться на президентских выборах», сообщает eNews. По мнению президента, эти заявления направлены на то, чтобы «запугать» его. Более того, Игорь Додон выразил уверенность, что он будет до конца исполнять свой президентский мандат, пишет point.

«Не только он делает подобные заявления. В последнее время многие нападают на президента и политика Игоря Додона, и это будет продолжаться. Я сказал, что еще не решил, буду ли участвовать в президентских выборах, и поэтому они нападают на меня. Подобных атак будет больше. Попытка напугать меня чем-то была в прошлом году, 8 июня, когда мы решили сформировать правую коалицию. Помните тогдашние обвинения, компроматы и т.д.

Я проявил стойкость и пошел вперед, поэтому послание моим политическим оппонентам заключается в следующем: не пытайтесь, вы не сможете меня чем-то запугать, у меня очень четкая позиция, президент страны до конца отработает свой срок», - сказал Игорь Додон в интервью для Europa Liberă.

Отвечая на вопрос по поводу слухов о том, что глава государства якобы получил взятку в обмен на голосование за Николая Тимофти, Игорь Додон заявил, что эта информация намеренно распространяется, чтобы запятнать его имидж в контексте предстоящих президентских выборов.

«Все готовятся к президентским выборам, и все понимают, что сейчас политиком с наилучшими шансами является нынешний президент, и поэтому все нападают на него. Если я сейчас вступлю в дебаты с Канду, Шором, Усатым, для них это будет большим плюсом. Избирательная кампания в этом году будет довольно жесткой, но она пройдет, а жизнь на этом не заканчивается», - отметил Игорь Додон.

Ранее лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду, комментируя предложение президента провести выборы 1 ноября 2020 года, отметил, что, «возможно, не дойдет до того, что Игорь Додон будет баллотироваться на пост президента».

«Уважаемый товарищ социалист, у меня создается такое впечатление, что вы не дойдете до президентских выборов. Лично я, члены Pro Moldova, и, думаю, что к такой инициативе присоединятся многие, сделаем так, чтобы вы даже не дошли до президентских выборов. Все, что связано с интересами, включая финансовые интересы, схемы, очень скоро будет обнародовано и станет известно всему обществу», - сказал политик.

«Держитесь, потому что наступает очень интересный период. В будущем нас ждет много сюрпризов», - добавил Андриан Канду.

