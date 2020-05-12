Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нэстасе: У Плахотнюка есть все шансы вернуться в Кишинев

    12.05.2020 15:12 TVC21 Новости - Политика

    «Бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк уже в пути в Кишинев и достигнет пункта назначения благодаря эго некоторых правых и левых политиков, которые заключают различные политические сделки».

    Об этом заявил лидер ППДП Андрей Нэстасе в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook, сообщает unimedia.info

    «В Республике Молдова ведутся очень опасные игры. Вы видели заявления Додона, а также других. Посмотрите, как активизировали свою деятельность Плахотнюк и Шор.

    Я хочу сообщить вам несколько простых вещей. Плахотнюк уже едет в Кишинев. У него есть все шансы вернуться в Кишинев. Как он это делает? Через разных политиков: правых и левых, ставящих свое эго превыше всего. Именно их эго привело к расколу Республики Молдова. Заявляю со всей ответственностью - Плахотнюк уже в пути, он методично добивается этого», - сказал Андрей Нэстасе.

    Заявления лидера ППДП прозвучали в контексте дискуссий относительно создания новой правящей коалиции оппозиционными партиями.

     