Нэстасе: У Плахотнюка есть все шансы вернуться в Кишинев

«Бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк уже в пути в Кишинев и достигнет пункта назначения благодаря эго некоторых правых и левых политиков, которые заключают различные политические сделки».

Об этом заявил лидер ППДП Андрей Нэстасе в ходе прямого эфира в социальной сети Facebook, сообщает unimedia.info

«В Республике Молдова ведутся очень опасные игры. Вы видели заявления Додона, а также других. Посмотрите, как активизировали свою деятельность Плахотнюк и Шор.

Я хочу сообщить вам несколько простых вещей. Плахотнюк уже едет в Кишинев. У него есть все шансы вернуться в Кишинев. Как он это делает? Через разных политиков: правых и левых, ставящих свое эго превыше всего. Именно их эго привело к расколу Республики Молдова. Заявляю со всей ответственностью - Плахотнюк уже в пути, он методично добивается этого», - сказал Андрей Нэстасе.

Заявления лидера ППДП прозвучали в контексте дискуссий относительно создания новой правящей коалиции оппозиционными партиями.