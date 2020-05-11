Додон: Те, кто продался, потерпят поражение на досрочных выборах

Президент Игорь Додон предупредил парламентскую оппозицию о том, что они потерпят поражение, если создадут коалицию и спровоцируют досрочные выборы.

«Мы видим, что депутаты покидают свои фракции, партии, с которыми они пришли в парламент. Началась политическая перебежка. В предыдущем парламенте Плахотнюк поочередно уничтожил несколько партий: ЛП, ЛДПМ, ПКРМ. Теперь Плахотнюк пытается уничтожить ДПМ, потому что он больше не контролирует ее. А Майя Санду и Андрей Нэстасе радуются, как дети, когда появляется новость о том, что ушел очередной депутат», - сказал глава государства на брифинге для прессы, сообщает agora.md

Президент отметил, что не допустит «парламентского большинства из перебежчиков».

«У нас есть парламентское большинство из политических партий, за которые проголосовали граждане Республики Молдова. Наши оппоненты мечтают создать парламентское большинство из перебежчиков. Чем вы лучше Плахотнюка? Вы хлопаете в ладоши, когда уходят депутаты, а некоторые послы приветствуют это. Вы хотите спровоцировать политический кризис? Есть выражение: «Бойтесь своих желаний». Мы справимся. Если нельзя избежать боя, нужно нанести удар первым. Некоторые уже делят шкуру неубитого медведя. Вы хотите сделать то же, что и в предыдущем парламенте? Вам придется за это ответить», - отметил глава государства.

Игорь Додон обратился к Зинаиде Гречаный, Павлу Филипу, Майе Санду и Андрею Нэстасе, призвав их сесть за стол переговоров.

«Если будет политическое решение, найдется возможность избавиться от всего этого зла в парламенте». Потому что те, кто продался не пройдут на досрочных выборах», - заключил глава государства.