Санду: Ренато Усатый пытался со мной связаться, но мы не разговаривали

Лидер ПДС Майя Санду в передаче «Главное» с Лилией Бураковской отметила, что не общается с лидером "Нашей партии" Ренато Усатым.

На вопрос ведущей, когда Майя Санду последний раз виделась с примаром Бельц, лидер ПДС ответила, что это было до выборов в 2016 году. По ее словам, с тех пор личных встреч с Ренато Усатым больше не было.

"Он пытался, наверное, звонить, но мы не разговаривали", - сказала Санду.

"Если вам нужны будут голоса, вы будете готовы обратиться, в том числе, и за поддержкой к Усатому?", - спросила ведущая программы.

"Я всегда буду обращаться к поддержке людей, которые хотят, чтобы воры были устранены от власти и чтобы честные люди смогли начать работать для народа. Но поживем - увидим ", - ответила Санду.