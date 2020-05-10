Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду: Ренато Усатый пытался со мной связаться, но мы не разговаривали

    10.05.2020 16:00 TVC21 Новости - Политика

    Лидер ПДС Майя Санду в передаче «Главное» с Лилией Бураковской  отметила, что не общается с лидером "Нашей партии" Ренато Усатым.

    На вопрос ведущей, когда Майя Санду последний раз виделась с примаром Бельц, лидер ПДС ответила, что это было до выборов в 2016 году. По ее словам, с тех пор личных встреч с Ренато Усатым больше не было.

    "Он пытался, наверное, звонить, но мы не разговаривали", - сказала Санду.

    "Если вам нужны будут голоса, вы будете готовы обратиться, в том числе, и за поддержкой к Усатому?", - спросила ведущая программы.

    "Я всегда буду обращаться к поддержке людей, которые хотят, чтобы воры были устранены от власти и чтобы честные люди смогли начать работать для народа. Но поживем - увидим ", - ответила Санду.

     

     