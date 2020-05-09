Канду: Мы открыты для того, чтобы подписать вотум недоверия правительству

Бывший демократ Андриан Канду утверждает, что возглавляемая им парламентская группа Pro-Moldova открыта для «подписания вотума недоверия» против правительства Кику, «независимо от того, какая фракция предложит этот документ».

«Мы хотим, чтобы антикризисное правительство решительно вывело страну из кризиса, усугубленного некомпетентностью тех, кто сегодня захватил большинство государственных учреждений», - говорит Канду, цитирует zdg.md

В своем комментарии, опубликованном в Facebook, бывший демократ призывает оппозиционные партии сесть за стол переговоров «потому что мы не можем оставить страну без правительства» в случае возможной отставки действующей исполнительной власти.

«Нам необходимо вернуть доверие наших европейских партнеров, подготовиться к надлежащему проведению парламентских выборов, потому что сейчас Президент Додон злоупотребляет наиболее важными институтами, и поэтому в настоящее время больше нет равных условий для свободной конкуренции на демократичных выборах», - считает экс-председатель парламента.

Напомним, что ранее председатель парламентской фракции ППДП Александр Слусарь заявил, что проект по выдвижению вотума недоверия правительству Кику почти завершен, и он надеется, что его поддержат, чтобы потом назначить проевропейское правительство.

«Мы почти завершили подготовку вотума недоверия. Сейчас мы анализируем, когда и с кем мы выдвинем его. Если все депутаты хотят блага этой стране, они проголосуют за свержение правительства Додона и за назначение проевропейского», - заявил Слусарь.

Вотум недоверия деятельности Правительства может быть инициирован не менее чем 1/4 числа избранных депутатов и принимается большинством голосов присутствующих депутатов. Если вотум недоверия поддерживают, премьер-министр должен уйти в отставку в течение трех дней.