Дьяков: Четыре депутата покинули Демпартию за очень большие суммы

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Четыре депутата, покинувшие ДПМ, сделали это из-за материальных интересов.

Так прокомментировал сегодняшний раскол в партии почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, сообщает unimedia.info

Дьяков не стал говорить, что это за «материальные интересы», но сказал, что «суммы были очень большие».

«Это напоминает мне уход 14 депутатов из ПКРМ в декабре 2016 года. Они ушли из-за материальных интересов», - сказал политик.

На просьбу озвучить суммы, Дьяков ответил: «Очень большие, делайте выводы».

Напомним, что Виолетта Иванов и Владимир Витюк вышли из ДПМ и присоединились к группе Pro-Moldova, возглавляемой Андрианом Канду. Еще два депутата Олег Сырбу и Елена Бакалу объявили о выходе из рядов Демпартии.