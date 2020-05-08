Четыре депутата-демократа покинули фракцию

Таким образом, Виолетта Иванов и Владимир Витюк вышли из ДПМ и присоединились к группе Pro-Moldova, возглавляемой Андрианом Канду. Еще два депутата Олег Сырбу и Елена Бакалу объявили о выходе из рядов Демпартии, сообщает eNews.

Виолета Иванов отметила, что после обсуждений, состоявшихся на последнем заседании фракции ДПМ, она поняла, что они “больше не являются командой, способной противостоять вызовам последнего времени, а внутренняя борьба ведет к распаду этой политической партии”, пишет point.

«Сегодня вместе с моим коллегой Владимиром Витюком мы решили откликнуться на призыв бывшего коллеги Андриана Канду о необходимости усиления парламентской оппозиции на основе блока национальной солидарности.

У нас нет времени на колебания. Мы должны действовать быстро и срочно. Таким образом, чтобы совместно достичь вышеупомянутого желаемого результата, депутаты парламента Витюк Владимир и Иванов Виолета заявляют о выходе из парламентского большинства, из парламентской фракции ДПМ и из Демократической партии Молдовы! В этом смысле мы готовы присоединиться к объединенному блоку парламентской оппозиции», - говорится в сообщении на странице Виолеты Иванов в Facebook.

Елена Бакалу написала, что она приняла к сведению обращение бывшего коллеги и лидера группы Pro Moldova Андриана Канду, касающееся консолидации парламентской оппозиции на единой платформе национальной солидарности.

«Я приветствую эту инициативу в контексте кризиса, который переживает Республика Молдова, особенно в системе здравоохранения. Крайне важно, чтобы мы объединили наши усилия на благо общества.

К сожалению, вместе с командой ДПМ эти цели невозможны. Слишком много колебаний и разочарований. Я хочу верить, что граждане, которые ставили печать в избирательном бюллетене для ДПМ на последних парламентских выборах, также проголосовали за меня, и теперь они поддержат мою позицию. Посредством предоставленного мне голоса, население юга страны дало четкий сигнал о том, что они хотят, чтобы их услышали, что им нужны инфраструктурные проекты в регионе, они хотят быть представленными в правительстве страны на пропорциональной основе, быть полноправными гражданами Республики Молдова, чтобы для них создавали условия, при которых им больше не приходилось бы покидать страну», - отметила политик.