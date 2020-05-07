Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое решение

    07.05.2020 23:16 TVC21 Новости - Политика

    Решение КС аннулировать российский кредит в размере 200 млн евро является подтверждением того факта, что это ведомство захвачено в целях продвижения политических и олигархических интересов, сообщается в пресс-релизе ПСРМ.

    "Вызывает сожаление, что судьи при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями, за которыми маячат олигархи, намеревающиеся вернуться в страну. Сегодня Молдова проиграла. Проиграли демократия и правовое государство. Те, кто снова захватил Конституционный суд и продвигал это антинациональное, антинародное решение, должны взять на себя всю ответственность. Решение является и опасным прецедентом для будущих международных соглашений, которые легко могут быть отменены Конституционным судом ради смутных интересов", - сообщается в пресс-релизе, цитирует noi.md.

    ПСРМ совместно с Правительством и Президентом страны Игорем Додоном приложит все усилия, чтобы найти решения для того, чтобы граждане вовремя получали пенсии и зарплаты, социальные пособия, а экономические агенты – поддержку для сохранения рабочих мест, для ремонта дорог и уличного освещения.

    "Мы остаемся вместе с народом, а не с безответственными политиками, которые повернулись к нему спиной и борются только за интересы олигархов, предпринимающих действия, чтобы вновь захватить страну".

     