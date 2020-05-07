Санду: КС нанёс пощёчину власти, снова

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Конституционный суд нанес пощечину власти, снова. Так прокомментировала решение КС признать неконституционным соглашения по кредиту на 200 млн евро между Республикой Молдова и Российской Федерацией, председатель Партии «Действие и солидарность», экс-премьер Майя Санду.

"Конституционный суд нанес пощёчину нынешней власти, снова, на этот раз объявив Соглашение о российском кредите неконституционным. С самого начала был очевиден факт, что некоторые положения этого договора угрожают безопасности страны. Конституционный суд решил, что они противоречат основному закону - Конституции. Рады видеть, что вопреки давлению, оказанному в последнее время, судьи проявили справедливость, отвагу и преданность одной лишь Конституции", написала на своей странице в Facebook Майя Санду.